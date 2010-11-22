В связи с гололедом возросло число ДТП
В Нижнем Тагиле и пригородном районе за выходные дни зарегистрировано 9 ДТП, в которых 1 человек погиб и 14 человек получили ранения.
ДТП со смертельным исходом произошло в селе Петрокаменское 20 ноября в22:50. Водитель автомашины МАЗ-533, мужчина 1973 г.р. столкнулсясавтомашиной ВАЗ-2109, водитель мужчина 1981 г.р., следующей во встречномнаправлении. Водитель ВАЗ-2109, житель села Петрокаменское, получилсмертельную травму. Предварительная причина ДТП - выезд на полосувстречного движения.
В целом по региону по данным на 20 ноября произошло 32 ДТП спострадавшими; погибли 12 человек, 46 получили ранения различной степенитяжести, сообщает «JustMedia».
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения спредостережением о необходимости неукоснительно соблюдать правиладорожного движения, выбирать безопасную скорость движения в зависимостиот состояния проезжей части. По возможности следует отказаться отпоездок на автомобиле, сообщает пресс-служба УГИБДДГУВД поСвердловской области.
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