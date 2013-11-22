МФУ HP Deskjet – со скидкой 50%!
22 ноября 2013, 09:00ОбществоПавел Сидоренко
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У вас все еще древний принтер? Несите его в Трилайн и получайте скидку 50% на новое МФУ HP Deskjet Ink Adv 3525 + картридж к нему.
Ваш старый, зажевывающий бумагу принтер… вам еще ого-го как пригодится!
Только 23 и 24 ноября в салонах цифровой техники «Трилайн» в Нижнем Тагиле - потрясающе выгодное предложение.
Принесите старое лазерное печатающее устройство - и получите скидку 50% на комплект МФУ HP Deskjet Ink Adv 3525 + оригинальные картриджи!
- Цветная и монохромная печать;
- Принтер, сканер и копир в одном устройстве;
- WiFi, поддержка Apple AirPrint;
- Возможность двусторонней печати.
И все это – за 2500 рублей в Трилайне!
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Мира, 52, т. 475-991;
Вагоностроителей, 28, т. 379-029;
Космонавтов, 16, т. 377-007.
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