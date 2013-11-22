МФУ HP Deskjet – со скидкой 50%!

Ваш старый, зажевывающий бумагу принтер… вам еще ого-го как пригодится!

Только 23 и 24 ноября в салонах цифровой техники «Трилайн» в Нижнем Тагиле - потрясающе выгодное предложение.

Принесите старое лазерное печатающее устройство - и получите скидку 50% на комплект МФУ HP Deskjet Ink Adv 3525 + оригинальные картриджи!

Цветная и монохромная печать;

Принтер, сканер и копир в одном устройстве;

WiFi, поддержка Apple AirPrint;

Возможность двусторонней печати.

И все это – за 2500 рублей в Трилайне!

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Мира, 52, т. 475-991;

Вагоностроителей, 28, т. 379-029;