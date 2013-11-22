В воскресенье 24 ноября предприниматели Нижнего Тагила могут узнать о возможностях бесплатного продвижения на TagilCity.ru

Рассказывать всем участникам данной встречи о бесплатной рекламе на TagilCity.ru будет руководитель отдела продвижения компании «Тагил Сити» Александра Балуева. Причем возможности портала будут раскрываться на примере одной из организаций Нижнего Тагила - именно с помощью такой практической демонстрации получится показать все тонкости и нюансы рекламы на TagilCity.ru максимально красочно и доступно.

Кстати, применять подобный метод работы на встречах предпринимателей - еще одно внедрение организаторов встречи. Как рассказал TagilCity.ru Владислав Агинских, цель данных встреч - это реальная возможность окружить себя единомышленниками.

Когда вокруг тебя успешные, целеустремленные люди - ты и сам хочешь достигать новых вершин и постоянно работать над собой уверен Владислав.

А чтобы встречи не превращались в пустую болтовню, каждый раз для примера берется бизнес какого-либо участника и для него разрабатываются различные идеи: как его рекламировать, как выбирать аудитории, придумывать какие-либо акции...

Так, мы на практике разбираем, что можно полезного сделать в конкретной ситуации. Мы стараемся помогать друг другу достигать наши цели рассказывает Владислав, - А в будущем мы хотим подключать все больше и больше специалистов в своих областях, в том числе и успешных предпринимателей Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Уверен, это будет полезный опыт.

Итак, уже через пару дней все желающие абсолютно бесплатно смогут узнать секреты успешного продвижения на городском портале TagilCity.ru - самом посещаемом сайте Нижнего Тагила.