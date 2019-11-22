На Урале инвалида-колясочника приговорили к 11 годам лишения свободы за терроризм

Его признали виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы или публичное оправдание терроризма) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность).

Также ему запретили пользоваться интернетом и вести в нем любую деятельность в течение трех лет.

Так как Гилязов находится в инвалидном кресле и его заболевание входит в предусмотренный законом перечень, его освободили от отбывания наказания в исправительной колонии.

Инвалида-колясочника Амира Гилязова задержали сотрудники УФСБ в октябре 2018 года. Согласно версии следствия, он занимался вербовкой сторонников для запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».