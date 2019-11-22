В Нижнем Тагиле на гражданском форуме обсудили взаимодействие власти и общества

В мероприятии приняли участие 120 представителей из 12 муниципальных образований Горнозаводского управленческого округа. На пленарном заседании была проведена презентация цифровой платформы «Активный горожанин». Такая система позволит вовлекать в решение вопросов на местном и областном уровне большее количество местных жителей, а также предоставит новые возможности информационной поддержки.

Кроме того, на форуме работали две тематические площадки. На одной обсуждалась цифровизация гражданского общества, а на другой были представлены лучшие её практики. В их число вошли проекты НКО Свердловской области, получившие в 2019 году президентские гранты.

Неравнодушных граждан становится больше, когда они видят, что их активность может на что-то повлиять, что она способствует развитию города. Для тагильчан важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, но им не менее важно чувствовать свою причастность к этим переменам. Такое партнерство общественников и муниципальных властей в разы увеличивает эффективность совместной работы– мы уже смогли в этом убедиться,отметил на форуме мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.