Некоторым знакам зодиака придется рассчитывать только на себя 24 ноября

Телец

Не рассчитывайте на помощь окружающих. В этот день вы останетесь один на один со своими проблемами. Будет тяжело, но это отличный шанс проверить свои силы. Получится быстро принимать решения и ориентироваться в ситуации. Не удивляйтесь, если получится выполнить больше задач в одиночестве. Не исключено, что отныне эта практика будет привлекать вас больше. Физические нагрузки следует выполнять, только если в этом есть необходимость. Не посещайте тренажерные залы и не занимайтесь спортом. Вечером можете отметить результативный день в компании друзей.