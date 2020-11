Некоторым знакам зодиака придется рассчитывать только на себя 24 ноября

Некоторым знакам не следует делать всё самостоятельно 24 ноября, а другим следует присмотреться к окружающим.

Овен Не лучший день. Астрологи прогнозируют влияние негативных тенденций. С самого утра избегайте работ, где требуется внимательность. Лучше всего заняться нестандартными вопросами, которых все избегают. Получится придумать решение там, где другие сдались. Овнам творческих профессий будет проще всего пережить неблагоприятный период. Не совершайте крупных покупок и не планируйте домашних дел. Лучше посвятите время физическому развитию тела. Вечер проведите в спокойной обстановке. Телец Не рассчитывайте на помощь окружающих. В этот день вы останетесь один на один со своими проблемами. Будет тяжело, но это отличный шанс проверить свои силы. Получится быстро принимать решения и ориентироваться в ситуации. Не удивляйтесь, если получится выполнить больше задач в одиночестве. Не исключено, что отныне эта практика будет привлекать вас больше. Физические нагрузки следует выполнять, только если в этом есть необходимость. Не посещайте тренажерные залы и не занимайтесь спортом. Вечером можете отметить результативный день в компании друзей. Близнецы Следует проявить осторожность. Внимательно наблюдайте за окружающими. Присмотритесь к потенциальным деловым партнерам во время переговоров и встреч. Не исключено, что вам попытаются навязать невыгодные для вас условия. На досуге можете заняться шоппингом. Пройдитесь по магазинам и купите все желаемое, с оглядкой на бюджет. В отношениях со второй половинкой вас могут попытаться поссорить недоброжелатели. Оградите союз от чужого влияния. Рак Очень приятный день. Вы будете вызывать симпатию. Получится поладить со многими людьми. Постарайтесь сосредоточиться на поиске единомышленников и деловых партнеров. Большую часть времени проводите в компании. Чаще всего получится оказаться в центре внимания, что приятно польстит. Пересмотрите график своего питания и измените рацион. Хорошее время, чтобы запланировать диету. К вечеру у вас будет масса предложений провести вечер. Выбирайте вариант на свой вкус. Лев Ужасный день для представителей знака. Негативные последствия всех ошибок, совершенных ранее, могут навалиться разом. Не получится справиться без посторонней помощи. Могут возникнуть большие проблемы с финансами. На работе уделите весь день закрытию деловых долгов. Трудный день скажется на настроении и самочувствии. Расслабитесь душой и телом за спокойным занятием. Не стоит выбираться на развлекательные мероприятия. Вечер проведите без шумных компаний. Дева Напряженный день. Потребуется собраться и проявить все свои навыки. Навалится много разных дел, но вы со всеми справитесь. Призовите на помощь коллег и не стесняйтесь попросить совета. Не следует заниматься физическими упражнениями. После тяжелого дня рекомендуются водные процедуры. Лучше всего подойдет посещение сауны или бани в компании близких. В отношениях со второй половинкой настанет момент, когда придется взять на себя ответственность за развитие союза. Весы Неплохой день. Займитесь решением и планированием долгосрочных проектов. Не следует отвлекаться на мелочи и помощь посторонним. Выполняйте только свою работу и не позволяйте возлагать на себя чужие обязанности. Можете взяться сразу за несколько дел, если уверены в своих силах. Начальство оценит ваше стремление и может назначить премию. Отвлекитесь от рабочих дел на что-то приятное. Можете посетить кафе со спокойной обстановкой и пройтись по торговым центрам. Вечер лучше провести в кругу семьи. Скорпион Не потребуется много усилий для достижения цели. Вас ожидает очень везучий день. Может подвернуться краткосрочная высокооплачиваемая работа. Не исключены финансовые поступления в виде премии или выигрыша. Уделите внимание своему здоровью. Стоит отметить слабые участки организма и обратиться к профильному доктору. Из развлечений лучше выбрать творческие. Можете попробовать себя в рисовании или поучаствовать в необычных викторинах. Вечер рекомендуется провести за романтическое встречей с вашей второй половинкой. Стрелец Отличное время для новых начинаний. Займитесь реализацией планов на перспективу. Получится рационально распределить задачи и учесть нюансы. Не стоит заниматься рутинной работой. Попробуйте организовать группу из коллег-единомышленников для осуществления задуманного. Уделите время прогулкам на свежем воздухе. Лучше всего запланировать загородный отдых в веселой компании. Козерог День лучше посвятить отдыху. На рабочий лад настроиться не получится. Если все же придется трудиться, то сосредоточьтесь на мелких задачах и не берите на себя ответственности. Займитесь изучением иностранного языка или поучитесь новому хобби. Можете попробовать себя в абсолютно любых развлечениях. Не стоит ограничивать себя в средствах. Порадуйте себя покупкой дорогой вещи. Вечером можете организовать мероприятие с конкурсами для ваших друзей. Водолей Представителям знака будет сложно находить общий язык с окружающими. На работе возникнут конфликты из-за разного подхода к вопросу. Постарайтесь свести ущерб от споров к минимуму и держите себя в рамках приличия. Избегайте общения с близкими родственниками. Раздражительность может заставить вас говорить с ними в резкой манере, о чем позднее придется пожалеть. Вечер проведите в одиночестве. Займитесь делами по хозяйству или посмотрите любимый сериал. Рыбы Могут ждать неожиданности, причем не всегда приятные. В делах возникнут проволочки, но это может привести к неожиданным полезным знакомствам. В этот день от вас потребуется забота о своих близких. Обсудите с родными проблемы, которые их беспокоят. Окажите посильную помощь и заведите семейный бюджет. Отдохнуть следует активно. Можете заняться экстремальными видами спорта, например, сноубордом. Некоторые вещи потребуют разъяснений вашей второй половинке. Успокойтесь и терпеливо объясните, даже если для вас ситуация очевидна.

