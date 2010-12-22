Начальник управления здравоохранения Оксана Хулап стала «Отличником здравоохранения»
22 декабря 2010, 16:40Общество
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Начальник управления здравоохранения Администрации города Нижний Тагил Оксана Хулап удостоена звания «Отличник здравоохранения». Награду Оксана Львовна получила из рук Министра здравоохранения Свердловской области Аркадия Белявского.
Как сообщает управление здравоохранения, нагрудный знак «Отличник здравоохранения» вручается «за добросовестный и безупречный труд, профессиональное мастерство». Награждение производится приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации.Оксана Хулап уже имеет высшую квалификационную категорию «Общественное здоровье и здравоохранение».
Оксана Львовна Хулап 23 года проработала в ГУЗ «Свердловская областная клиническая больница № 1», из них 9 лет - заместителем главного врача по консультативно-диагностической поликлинике и по внебюджетной деятельности. С 24 февраля 2010 года возглавляет управление здравоохранения Администрации города Нижний Тагил.
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