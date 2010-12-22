Начальник управления здравоохранения Оксана Хулап стала «Отличником здравоохранения»

Как сообщает управление здравоохранения, нагрудный знак «Отличник здравоохранения» вручается «за добросовестный и безупречный труд, профессиональное мастерство». Награждение производится приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации.Оксана Хулап уже имеет высшую квалификационную категорию «Общественное здоровье и здравоохранение».

Оксана Львовна Хулап 23 года проработала в ГУЗ «Свердловская областная клиническая больница № 1», из них 9 лет - заместителем главного врача по консультативно-диагностической поликлинике и по внебюджетной деятельности. С 24 февраля 2010 года возглавляет управление здравоохранения Администрации города Нижний Тагил.