Ночью междугородный автобус с пассажирами застрял на свердловской трассе
22 декабря 2010, 09:08Общество
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Автобус 818 маршрута «Екатеринбург-Североуральск» застрял на ночной трассе в Свердловской области.
В ночь на вторник на 35-градусном морозе в десятке километров отближайшего поселка оказались 33 пассажира и водитель. Поломка произошлаиз-за некачественного дизельного топлива – солярка просто замерзла,сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
Стоящий на дороге автобус заметил экипаж ДПС. Они отправили всехпассажиров в Екатеринбург на попутном транспорте.
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