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Ночью междугородный автобус с пассажирами застрял на свердловской трассе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ночью междугородный автобус с пассажирами застрял на свердловской трассе

22 декабря 2010, 09:08Общество
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