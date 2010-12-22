Сегодня пенсионному фонду России исполняется 20 лет

Основной функцией Пенсионного фонда был и остается сбор страховых взносов и направление их на финансирование выплаты пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. На каждого гражданина (в том числе и на ребенка) открывается индивидуальный лицевой счёт, в котором накапливаются все данные, необходимые для назначения ему в будущем трудовой пенсии.

В Управлении Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле и Пригородном районе учитываются страховые платежи 300 тысяч тагильчан и жителей пригорода. Где бы тагильчанин не работал в разные периоды своей жизни, сведения о его стаже и страховых взносах в пенсионную систему попадают на один и тот же индивидуальный лицевой счёт. В Управлении Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле и Пригородном районе сегодня работает 250 специалистов, половина из них – стажисты Пенсионного фонда.