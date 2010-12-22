Студентки пединститута «перешутили» всех тагильских КВН-щиков

По итогам игры 8 команд продолжат борьбу в 1/4 финала в феврале. Еще четыре команды: «Фрезеровочный станок» (НТГМК), «Бродвей»(УИЭУиП), «Что-то с чем-то» (сборная) и «Носки» (сборная) - в следующей игре примут участие только вкачестве гостей. Для них будут подготовлены отдельные задания.

Наибольшее количество баллов набрала команда НТГСПА «Без них». Игра проходила поддевизом «Студенты верят в чудеса». Но, думаю, победа женской сборной неотносится к разряду чудес, она была вполне предсказуемой. Девушкидействительно основательно подготовились к игре и выступили отлично.

Все команды подготовили домашнее задание – с них и началась игра. Всекоманды находили интересные темы и сюжеты, но особенно запомнились«Прачечная» и «От винта». Команда техникума «Самородок» «Прачечная»представила свой вариант сказки про Рапунцель, в интерпретации команды–«Попунцель».Команда УрФУ «От винта» разоблачила семью Деда Мороза ивпервые представила широкой общественности всю семью волшебного дедушки, а нетолько внучку.

После домашнего задания команды состязались в самом сложном конкурсе КВН«Разминка». Вопросы задавали добровольцы из зала. А в завершении игрыучастников команд и зрителей ждал сюрприз – розыгрыш мобильных телефоновот «Билайна». Один из телефонов достался зрительнице, которая в деньигры отмечала свой день рождения. Можно сказать, вера в чудеса,заявленная в теме игры, оправдала себя. Подарки также щедро раздавали«УралКомСети», Гора Белая и «Роспечать».

Подарками стали также звания Мисс и Мистер КВН. По версии компетентногожюри Мисс КВН стала участницакоманды «Прачечная», исполнительница ролитой самой Попунцель. Мистером КВН стал участник команды «Северныйквартал».

Следующая игра пройдет в феврале. В этой игре все удалось и все получилось.Единственное, чего не хватило, - немного абсурда. Нет пока в Тагилесвоего «Кефира» или «Федора Двинятина», а абсурда хватает. Как и везде,впрочем.

В публикации использовано фото с сайта творческого объединения «Красная кнопка».