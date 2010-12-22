Выбраны главные претенденты на роль символа Олимпиады - 2014

Продолжить борьбу смогут как животные (медведи, леопарды, дельфины,снегири, зайцы и др.), так и сказочные персонажи (снежки и снежинки,матрешки и др), сообщает «Уралинформбюро» со ссылкой на оргкомитетсоревнований.

В жюри вошли 18 человек. В их числе народный артист СССР Юрий Башмет,саксофонист и джазмен Игорь Бутман, актер и режиссер Федор Бондарчук, атакже известные спортсмены: фигуристка Татьяна Навка, пловцы АлександрПопов и Олеся Владыкина.

Выбор символа Олимпиады пройдет 7 февраля 2011 года в прямом эфиреодного из центральных каналов.