Итальянцы разработали очередной скоростной эксклюзив

Компанию F&M Auto основали в 2001 году Лука Маццанти и Марио Фаралли, первый из которых с детства мечтал построить свой суперкар, а второй имеет огромный опыт в работе с железом, так как занимался восстановлением дорогих и редких спортивных раритетов. На счету компании имеется несколько выполненных специальных заказов, однако основатели фирмы называют Evantra своим первым продуктом.

Evantra построена на базе стального шасси, но заказчик сможет выбирать, какой кузов на шасси будет одет - выполненный из алюминия или композитных материалов. В последнем случае вес купе впишется в 1200 кг. Также заказчик сможет выбрать и вариант исполнения двигателя: разработчики предлагают либо атмосферную, либо надувную модификацию.

Соответственно, мощность силового агрегата составит либо 403, либо 603 лошадиных силы. В последнем случае (и при условии композитного кузова) купе получит возможность ускорения до 100 км/ч за 3,7 секунды.