Определены участники фестиваля «Старый Новый Рок»
22 декабря 2011, 16:24ОбществоОльга
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Экспертный совет фестиваля «Старый Новый Рок», в который входят Евгений Горенбург, директор фестиваля, Вадим Самойлов, Владимир Шахрин, Владимир Бегунов и другие музыканты и продюсеры, определил группы, которые будут выступать 13 января в екатеринбургском ЦК «Урал».
В афише фестиваля из почти трехсот исполнителей остались 44 коллектива со всейРоссии, в основном это молодые группы. В прослушивании принимали участиеи команды из Нижнего Тагила - «Колебания» и «Барбекю», но в итоговуюафишу наши рокеры не попали.
Хедлайнерами фестиваля выступятлегендарные «Fools Garden», Вопли Видоплясова, Запрещенные барабанщики,MORDOR, Старый приятель, ХЗ, РАБФАК и другие маститые коллективы.
В этомгоду на фестивале будет на 1 сцену больше – наряду с главной,акустической и альтернативной откроется хип-хоп площадка, на которойсвое творчество представят рэп-исполнители.
Напомним, фестиваль «СтарыйНовый Рок» пройдет 13 января в ЦК «Урал» в Екатеринбурге. Начало в 19часов.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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