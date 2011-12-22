Определены участники фестиваля «Старый Новый Рок»

В афише фестиваля из почти трехсот исполнителей остались 44 коллектива со всейРоссии, в основном это молодые группы. В прослушивании принимали участиеи команды из Нижнего Тагила - «Колебания» и «Барбекю», но в итоговуюафишу наши рокеры не попали.