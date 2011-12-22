В Нижнем Тагиле построят госпиталь восстановительных медицинских инновационных технологий
22 декабря 2011, 11:11ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В год госпиталь сможет осуществлять до 4,5 тыс операций.
В муниципалитете на площади 6 тыс га запланировано строительство госпиталя медицинских инновационных технологий. Строиться медучреждение будет на средства частного инвестора. На его территории также будет построен пансионат для восстановительного лечения и 90 — квартирный дом для медперсонала цитирует ИТАР-ТАССВалентину Исаеву.
Специалисты госпиталя займутся эндопротезированием суставов. Госпиталь сможет осуществлять до 4,5 тыс социально значимых операций в год, в том числе пожилым людям, здесь же пациенты смогут пройти постоперационную реабилитацию.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей