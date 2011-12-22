В Нижнем Тагиле построят госпиталь восстановительных медицинских инновационных технологий

В муниципалитете на площади 6 тыс га запланировано строительство госпиталя медицинских инновационных технологий. Строиться медучреждение будет на средства частного инвестора. На его территории также будет построен пансионат для восстановительного лечения и 90 — квартирный дом для медперсонала цитирует ИТАР-ТАССВалентину Исаеву.