В Турции погибли 25 человек при столкновении автобуса с грузовиком
22 декабря 2011, 07:46ОбществоРОман БОТов
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На юго-востоке Турции при лобовом столкновении пассажирского автобуса с грузовиком, перевозившим кирпичи, погибли 25 человек, включая ребенка, сообщили изданию Associated Press местные власти.
По словам губернатора провинции, грузовик пытался обогнать автомобиль и выехал на встречную полосу, по которой двигался пассажирский автобус. Он добавил, что еще 16 пассажиров получили ранения, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Водитель грузовика в аварии выжил, но получил серьезные травмы.
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