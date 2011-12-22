В Турции погибли 25 человек при столкновении автобуса с грузовиком

По словам губернатора провинции, грузовик пытался обогнать автомобиль и выехал на встречную полосу, по которой двигался пассажирский автобус. Он добавил, что еще 16 пассажиров получили ранения, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.