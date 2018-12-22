Суд удовлетворил иск нижнетагильской ИК-13 к «Руси сидящей»

Пресс-служба ГУФСИН Свердловской области сообщила, что исковое заявление касалось сборника «Тюремная коррупция», который благотворительная организация помощи отбывающим наказание и их семьям разместила на своем сайте. В сборнике содержалась информация о том, что в колонии берут с осужденных граждан денежные средства за поощрения. Ни свидетельств, ни доказательств, подтверждающих указанную информацию, предоставлено не было, пишет РИА Новости.