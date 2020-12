Четыре металлурга из Нижнего Тагила получили государственные награды

Четыре тагильских металлурга ЕВРАЗ НТМК получили государственные награды из рук губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили: Нагревальщик металла цеха прокатки широкополочных балок Виктор Кучерявенко;

старший мастер участка подготовки промежуточных ковшей и вакуумкамер конвертерного цеха Олег Чернов;

оператор поста управления крупносортного цеха Александр Сухов. Награждение Photo: пресс-служба администрации Нижнего Тагила Кроме того, начальник управления железнодорожного транспорта по грузовой работе Николай Глухих получил почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Каждый награжденный работает на комбинате уже более трех десятков лет. Они помогают адаптироваться на предприятии молодежи, принимают участие в программах повышения эффективности производства, охране труда и промышленной безопасности. Каждый также имеет и другие награды разных уровней. Напомним, ранее еще 25 работников «Уралвагонзавода» получили государственные награды. Рабочие «Уралвагонзавода» получили награды от Владимира Путина

