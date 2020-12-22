Четыре металлурга из Нижнего Тагила получили государственные награды

Так, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили:
Кроме того, начальник управления железнодорожного транспорта по грузовой работе Николай Глухих получил почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».
Каждый награжденный работает на комбинате уже более трех десятков лет. Они помогают адаптироваться на предприятии молодежи, принимают участие в программах повышения эффективности производства, охране труда и промышленной безопасности. Каждый также имеет и другие награды разных уровней.
Напомним, ранее еще 25 работников «Уралвагонзавода» получили государственные награды.