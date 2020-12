Глава Хабаровского края проинспектировал больницы в разгар пандемии

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел личную проверку деятельности двух медорганизаций краевого центра. Он побывал в поликлинике № 11 и горбольнице № 11 и сам проверил жалобы, получаемые в соцсетях от местных жителей.

Как пишет Amurpress, проблемы в этих медорганизациях реально существуют. Важнейшая из них – это дефицит персонала, который ощущают на себе не только врачи, но и пациенты. Например, в поликлинике № 11, к которой прикреплены более 100 тыс. человек, то есть каждый шестой житель города, из 56 ставок участковых терапевтов закрыты всего 23. Помимо этого, из работающих врачей многие перенесли ранее коронавирус или болеют им сейчас. Во многом по этой причине местное население столкнулось с проблемой вызова врачей на дом и долгим ожиданием в очередях. Главврач Ольга Костина пояснила, что в настоящее время в поликлинике получилось уменьшить время ожидания в очереди до 20 минут. А также были разведены потоки пациентов, сделана отдельная регистратура для узких специалистов и отдельная для терапевтов. «В настоящее время работает четыре выездных бригады. Сейчас задержка выезда медиков на дом составляет 24 часа. Это означает, что, если к пациенту не прибыли на вызов в тот же день, обязательно посетят его на следующий», - объяснила она. В амбулатории Михаилу Дегтяреву была продемонстрирована работа пункта выдачи препаратов, назначаемых амбулаторным пациентам, а также рассказано о новой методике на основе «калькулятора пневмоний». Это программа, с помощью которой доступна оперативная постановка диагноза и назначение лечения. Горбольница № 11 тоже работает почти на пределе. Сейчас здесь развернуты три сотни коек для лечения пациентов с COVID-19. Медучреждение переполнено, люди лежат и в коридорах, и в комнатах медицинского персонала. Врачи трудятся в крайне тяжелых условиях, большая часть из них - сменами сутки через сутки. Многие работают на две или три ставки. При этом главврач уверил, что всех больных полностью обеспечивают медикаментами и они проходят все требуемые процедуры. Михаил Дегтярев поговорил с пациентами, идущими на выздоровление, и они сказали, что осознают сложность ситуации и у них нет претензий к работе медиков. При этом Дегтярев заверил врачей, что все положенные “ковидные” выплаты будут им перечислены до завершения года, и принес извинения за сбои, вызвавшие существенные задержки перевода денег за октябрь.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter