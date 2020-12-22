Глава Хабаровского края проинспектировал больницы в разгар пандемии

Как пишет Amurpress, проблемы в этих медорганизациях реально существуют. Важнейшая из них – это дефицит персонала, который ощущают на себе не только врачи, но и пациенты. Например, в поликлинике № 11, к которой прикреплены более 100 тыс. человек, то есть каждый шестой житель города, из 56 ставок участковых терапевтов закрыты всего 23. Помимо этого, из работающих врачей многие перенесли ранее коронавирус или болеют им сейчас. Во многом по этой причине местное население столкнулось с проблемой вызова врачей на дом и долгим ожиданием в очередях.