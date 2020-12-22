Кадры и диагностика: Куйвашев о проблемах в здравоохранении Свердловской области

Мы должны четко знать, что за свое здоровье, в первую очередь, отвечает сам человек. Например, когда он идет в магазин, мало того, что сам без маски идет, еще и заражает окружающих. Это вопрос качества разъяснения и доведения информации,подытожил Куйвашев.