Лучшим корпоративным медиа по версии Eventiada стал онлайн-журнал Страхового Дома ВСК

Лучшим корпоративным медиа по версии Eventiada стал онлайн-журнал Страхового Дома ВСК

Сегодня, 13:03ОбществоPhoto: фрагмент видео
В рамках международной премии Eventiada IPRA GWA в номинации «Лучшее корпоративное медиа» победило интернет-издание Страхового Дома ВСК «ВыИскали».

За премию сражались международные и национальные корпорации, а также общественные организации и государственные органы. Награды получили 14 претендентов, представляющих разные страны.

Онлайн-журнал Страхового Дома ВСК на своих страницах публикует интересные идеи в области путешествий, хобби, здоровья и страхования. Стать автором постов может любой желающий. Единственное условие - человек должен разбираться в том, о чем он пишет. Сайт «ВыИскали» существует всего год, однако его успели посетить уже более 1,2 миллиона человек, пишет Newsnn.ru.

Начальник департамента маркетинговых коммуникаций и PR Элеонора Марталлер рассказала о выстраивании Страховым Домом ВСК разностороннего общения со своими клиентами и отслеживании современных тенденций.

По ее словам, организация не останавливается исключительно на предоставлении страховой защиты. Кроме страхования, ВСК предлагает людям практический и интересный контент, который учитывает и остальные интересы потребителя.

За год работы стало ясно, что корпоративное издание «ВыИскали» является востребованным форматом. Онлайн-журнал доказал свою эффективность, пояснила специалист.

Элеонора Марталлер уверена, что признание заслуг Страхового Дома ВСК профессиональным сообществом на международном уровне подтверждает правильность избранной стратегии развития отношений с клиентами.

Напомним, что Eventiada IPRA GWA организуют уже в 10-й раз. Конкурс стал частью глобальной премии IPRA Golden World Awards, проводимой Международной ассоциацией по связям с общественностью (IPRA). С 1955 года данная структура занимается повышением стандартов индустрии связей с общественностью. А с середины 1980-х годов IPRA взаимодействует с Организаций Объединенных Наций.

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