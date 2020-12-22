Лучшим корпоративным медиа по версии Eventiada стал онлайн-журнал Страхового Дома ВСК

Онлайн-журнал Страхового Дома ВСК на своих страницах публикует интересные идеи в области путешествий, хобби, здоровья и страхования. Стать автором постов может любой желающий. Единственное условие - человек должен разбираться в том, о чем он пишет. Сайт «ВыИскали» существует всего год, однако его успели посетить уже более 1,2 миллиона человек, пишет Newsnn.ru.