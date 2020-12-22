Врачи сомневаются в эффективности «Эвалара» при коронавирусе

Российский производитель выпустил на рынок препарат "ОРВИС Пробиотик", который якобы создан для оздоровления дыхательных путей. Согласно его описанию, одна капсула препарата содержит миллиард пробиотических организмов Lactobacillus plantarum DR7, которые борются с золотистым стафилококком в органах дыхания, нормализуют микрофлору кишечника и повышают иммунитет, передают “Новые известия”.
По данным медицинских ресурсов, эти организмы представляют собой обычные молочнокислые бактерии, которые помогают при дисбактериозе, но не борются с легочными инфекциями. Но производители заявляют, что воздействие на легкие является главным преимуществом препарата, ссылаясь на американское исследование, в котором якобы доказывается, что лактобактерии плантарум DR7 эффективнее антибиотиков снижают длительность и частоту легочных заболеваний.
При этом оказывается, что “Эвалар” только упаковывает эти капсулы под своим именем, а их настоящим производителем является испанская компания AB-BIOTICS, S.A. В Испании же этот препарат позиционируется как пищевая добавка, не имеющая отношения к лекарственным препаратам.
Как рассказал д.м.н., профессор, советник директора Центрального НИИ туберкулеза, врач-пульмонолог Игорь Степанян, пищевая добавка на основе молочнокислых бактерий "ОРВИС Пробиотик" может помочь при проблемах с кишечником, но она не способна побороть инфекцию в легких.
«Я бы назвал описание и рекламу препарата «ОРВИС Пробиотик» ловко поставленными словами, чтобы на них реагировали покупатели», - добавил профессор.
Стоит отметить, что «Эвалар» уже почти не регистрирует свою продукцию в России. Возможно, это связано с большим количеством жалоб от потребителей на качество товаров и способы их продвижения. Так, в 2019 году ФАС признала компанию виновной в нарушении закона о рекламе. Производители нередко приписывали препаратам несуществующие свойства.
Интересно, что за десять лет доходы компании удвоились, а налоговая часть на прибыль по каким-то причинам сократилась. Если раньше на рубль выручки приходилось 32 копейки налога, то в прошлом году - уже менее десяти копеек.