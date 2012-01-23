Балерина Илзе Лиепа пихнула машину ГИБДД, проигнорировав «мигалку»
23 января 2012, 10:37ОбществоРОман БОТов
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Внедорожник балерины Илзе Лиепа столкнулся с машиной ГИБДД в центре столицы, сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах.Известная артистка двигалась на своем внедорожнике Rangerover Sport задним ходом по Славянской площади в районе дома 1. В этот момент она столкнулась с припаркованным у обочины автомобилем ГИБДД, - сказал собеседник агентства.
В момент удара машина ДПС стояла с включенными спецсигналами, внутри автомобиля находился инспектор ГИБДД.
В результате аварии никто не пострадал, оба автомобиля получили незначительные повреждения.
Фото: Russian Look
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