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Балерина Илзе Лиепа пихнула машину ГИБДД, проигнорировав «мигалку»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Балерина Илзе Лиепа пихнула машину ГИБДД, проигнорировав «мигалку»

23 января 2012, 10:37ОбществоРОман БОТов
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