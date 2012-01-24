Записи с видеорегистраторов можно будет использовать в суде

Речь идет о поправке в законодательство, которая бы обязала судей при рассмотрении дел принимать в качестве доказательств данные видеорегистраторов. Сегодня судья сам решает, учесть ли при принятии решения данные с видеорегистратора. Мы хотим изменить эту ситуацию и законодательно закрепить обязательное рассмотрение правоохранительными и судебными органами фото- и видеоматериалов о нарушении ПДД, предоставленных участниками дорожного движения в суде. Пока, к сожалению, в законе не прописано, что современные видеорегистраторы могут служить пополнению доказательной базы, как не могут ей служить и системы глобального позиционирования — GPS и ГЛОНАСС, - передает слова инициатора проекта, депутата Госдумы Вячеслава Лысакова газета Известия.

Инициативу поддерживает глава комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников. Введение такой нормативно-правовой базы — полезная вещь. Она будет способствовать более объективному рассмотрению дел в суде. Важно, конечно, чтобы это были не подделки, и суд мог правильно это установить. Но в целом, думаю, это помогло бы наказывать именно виновных, а не причастных, как это у нас часто бывает.

Напомним, в прошлом году все автомобили московского ГИБДД получили системы мобильного наблюдения.