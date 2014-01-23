Есть кредиты или вклады? Тагильчане, а вы уверены в своем банке? Комментарии местных финансовых структур

Многие уже наслышаны о «черных списках» Центрального банка. Однако сразу стоит отметить, что, по их заверениям, никаких «черных» списков нет и быть не может. «Этого просто не может быть чисто по технологии работы Банка России. Да, отзыв лицензии – крайняя мера, перед применением которой ЦБ внимательно анализирует ситуацию в каждой организации».

Назовем причины, по которым отзывается лицензия. Среди основных – это недостоверные отчетные данные, низкое качество кредитов, утрата капитала. Кроме того, руководство недобросовестного банка не предпринимает действенных мер по нормализации его деятельности. И самое вопиющее – вовлечение финансовой организации в проведение крупных операций сомнительного характера.

Что будет, если у вас кредит? А если в залоге имущество?

Банки, в которые обратилась редакция TagilCity.ru, заявили, что все до единого не имеют проблем с лицензией. Кто-то получил лицензию накануне, кто-то вот уже несколько лет работает в стабильном режиме, помогая людям совершать денежные операции. Уверены в завтрашнем дне: «Газпромбанк», «ВТБ 24», «ВУЗ-банк», «УралТрансБанк», «УБРИР», «Альфа-банк», «БинБанк», «Хоум Кредит энд Финанс Банк», «Банк Москвы», «ОТП Банк», «Нейва», «Банк Авангард» и другие. Последний, кстати, весьма эмоционально отреагировал на просьбу дать комментарий специалиста. А в разговоре с банком «Нейва» впечатлило, насколько сотрудники подготовлены к такого рода вопросам: будто по речевому модулю здесь сразу сообщают о недавних успехах, полностью опровергая сомнения. В том числе рассказывают, что летом 2013 года банк вернул лицензию на работу с физическими лицами и прошел все проверки Центрального банка, «поэтому сейчас никаких угроз нет».

Тем не менее, вопрос по кредитам все равно актуальный - ну а вдруг. Жители Нижнего Тагила обращаются в банки и при этом доверяют им. Создавая вклады, оформляя кредиты и ипотеки, человек готовится к многолетнему сотрудничеству с выбранной финансовой организацией. Однако нельзя с абсолютной точностью предсказать, какая судьба ждет банк и как добросовестно будет вести себя компания после банкротства. И кстати, как рассказали нам специалисты банковских отделений Нижнего Тагила, когда банк закрывается, то долги перепродают другим банкам - платить все равно придется.

Главное заблуждение заемщиков в том, что если у банка отозвана лицензия, то кредиты можно не платить. Возвращать долги нужно обязательно, так как отзыв лицензии у банка не означает ликвидацию юридического лица, а, следовательно, отношения между заемщиком и банком не заканчиваются. Банк лишь прекращает осуществлять только банковские операции, а все остальные операции, в т.ч. по возврату своих средств, размещенных в кредиты, он осуществляет в полном объеме как юридическое лицо. Гасить кредиты необходимо по условиям, указанным в договоре. Если отделения банка не функционируют, нужно воспользоваться другими банками и переводить деньги на корреспондентский счет своего банка - это платеж по договору. Что касается залоговой квартиры, то конкурсный управляющий, который управляет банком после отзыва лицензии, устанавливает свои требования для заемщиков банка. Если эти требования заемщик выполняет в полном объеме, его залог не переходит юридическому лицу пояснили TagilCity.ru в «УБРиР».

Здесь же заверили, что в случае залога имущества, например, квартиры, при отзыве лицензии у банка, никто ничего отбирать не будет.

Как быть вкладчикам при отзыве лицензии банка? Вернут ли деньги?

В банке Нейва рассказали, что при отзыве лицензии выбирается часть банков, которые принимают на себя задолженность физических и юридических лиц. Например, после банкротства «Инвестбанка», в Нижнем Тагиле его платежами и выплатами занимались «Промсвязьбанк», «Россельхозбанк» и «Сбербанк».

У нас существует такая система страхования вкладов, которая предусматривает выплату вклада с учетом начисленных процентов, причем всех совокупных вкладов, открытых на одно и то же лицо в пределах 700 тысяч рублей. Выплачивается это Агентством страхования вкладов, которое определяет банк-контрагент, через которое осуществляется выплата сбережений людей, – сообщили в «УралТрансБанке». – О страховом случае и о порядке выплаты нужно узнавать на сайте Агентства по страхованию вкладов. Но когда помещаешь свой вклад в банк, нужно обязательно поинтересоваться – является этот банк участником системы страхования вкладов, потому что если нет, то в таком режиме вклады никто никому не вернет.

В том же ключе дали ответ и специалисты банка «Нейва»:

Вклады физических лиц застрахованы и будут выплачены в течение месяца. Также вклады индивидуальных предпринимателей застрахованы уставным капиталом банка, они будут выплачены по очереди банк «Нейва».

«Темная» история с «Инвестбанком»

Произошло это в декабре 2013 года. Тогда Центробанк обнаружил в капитале «Инвестбанка» недостачу в миллиард долларов. Согласно последней официальной отчетности «Инвестбанка», активы кредитной организации составляли 70 миллиардов рублей, но, по оценке ЦБ, реальный их размер – лишь 32,4 миллиарда. Получается, что «Инвестбанк» не просто утратил каптал, но и потерял активы на 40 миллиардов рублей. Кроме того, на сегодняшний день данный банк задолжал клиентам 62,6 миллиарда рублей (!).

В головном офисе за несколько дней до отзыва лицензии (случилось это 13 декбаря) правоохранители изъяли документы.

Специалисты полагают, что даже самый обычный житель может проверить банк, с которым собирается связаться. Существует 7 поводов для беспокойства – 7 признаков о скором банкротстве банка.

Как уличить проблемный банк

Во-первых, высокие ставки по депозитам. Банк неожиданно поднимает ставки по вкладам сразу на несколько процентов – это значит, что у банка не хватает ликвидности. Другими словами, привлекая клиентов низкими депозитами, банк хочет расплатиться их деньгами со своими долгами. Самая оптимальная процентная ставка – 5-7%.

Во-вторых, потеря позиций в общедоступном рейтинге. Крупнейшие международные рейтинговые агентства «Moody’s», «Fitch» и «S&P» внимательно следят за положением вещей в том или ином банке. Ухудшая прогнозы, понижая рейтинг определенного банка, агентства дают повод насторожиться. Однако в их рейтинг, к сожалению, не попадают небольшие финансовые организации.

В-третьих, изменяется график работы банка. Допустим, раньше финансовая организация трудилась семь дней в неделю до позднего вечера, как вдруг начала работать с выходными и до 18-19 часов. Таким графиком банк пытается оградить себя от потока людей, которые могут забрать свои сбережения. Кроме того, банк пытается сократить расходы на персонал, а это явно показывает, что у него проблемы с финансами.

В-четвертых, ограничение совершения денежных операций. Например, для снятия денег или закрытия счета вас просят оставить заявку, к тому же за несколько дней. Это может быть признаком того, что у банка есть проблемы.

В-пятых, тревожные сообщения в средствах массовой информации. Как сообщила Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, регулятор не будет обнародовать список банков, которые могут остаться без лицензии. Так что вкладчикам стоит рассчитывать только на собственный мониторинг деятельности банка в СМИ. Если в финансовую организацию приходят с проверками и обысками, это дает повод насторожиться.

В-шестых, споры с Центробанком. Отзыв лицензии одного из российских банков последовал после того, как ЦБ заподозрил его в отмывании денег. Осенью банк оказался на грани банкротства.

И в-седьмых, масштабный вывод вкладов. Поводом для беспокойства служит массовый вывод капитала из банка. Клиенты организации начинают активно закрывать вклады, что неизбежно приведет к неликвидности и банк окажется на грани банкротства.

В тагильском отделении «УралТрансБанк» сообщили следующее:

Сначала приходит предупреждение об устранении нарушений, но если банк не реагирует, тогда Центральный банк начинает применять свои меры и санкции. Но на пустом месте не бывает ничего. Нужно следить за СМИ, потому что за какое-то время до закрытия того же Инвестбанка прошла информация, что происходят обыски, выемки документов – это должно настораживать. Ну и косвенные показатели того, что у банка возникает проблема – ограничение по выдаче наличных денежных средств (когда официально банк предупреждает) или повышенные ставки по вкладам. Нужно понимать, что размещая свои деньги под высокий процент, скорее всего, у такого банка есть проблемы с ликвидностью, то есть у них не хватает денежных средств для того чтобы рассчитываться с другими.

Советы клиентам на злобу дня

Перерабатывая всё вышесказанное, можно составить список советов, которые пригодятся тагильчанам, выбирающим тот или иной банк.

Надежные банки не предлагают высокие проценты по вкладам. Здесь лучше всего вспомнить поговорку «Скупой платит дважды» и довериться организации. Как вы помните один из признаков, обозначенных выше, банки с привлекательными предложениями в 12-13% годовых должны насторожить. Репутация банка и его возраст. Обратите внимание на то, как долго организация существует на рынке. Сумел ли он зарекомендовать себя как надежного партнера, можно ли ему доверять. Уточните, является ли ваш потенциальный банк участником системы страхования вкладов, в этом случае вам обязательно вернут деньги, если сумма накоплений не превышает 700 тысяч. Отталкиваясь от предыдущего совета, можно разместить вклады вышеуказанной суммы в разных банках, тогда ваши деньги гарантированно будут возвращены. О финансовой стабильности говорит и большая сеть филиалов и банкоматов. Если у банка только пара банкоматов и закрываются филиалы, то это говорит о финансовых проблемах организации.

Взаимодействие с финансами – дело достаточно сложное и рисковое. Именно поэтому стоит изначально оценить перспективы и возможности потенциального банка, опираясь лишь на достоверную и объективную информацию. Однако здесь же стоит отметить, что изложенная информация – не повод для большого беспокойства. За минувший год из 900 банков были отозваны лицензии лишь у 41-й организации.

Кроме того, в России скоро появится «белый список» банков, который, безусловно, поможет клиентам ориентироваться на рынке банковских услуг. Кстати, создаваться он будет при участии рейтинговой компании «Standart&Poor’s». Конечно, это негативно скажется на судьбе небольших банков, однако, по мнению специалистов, уверенность клиентов в надежности своих банков гораздо важнее.

TagilCity.ru выражает благодарность специалистам банков за озвученные комментарии. При подготовке публикации также использовались материалы следующих источников: «Аргументы и факты», мультипортал km.ru, Sredstva.ru.