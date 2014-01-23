Марк Гарбер: На месте Путина я бы тоже не поехал в Давос — чтобы не отвечать на неудобные вопросы

Андрей Шаронов, ректор Московской школы управления «Сколково»:

Окончательные решения принимаются на съезде компартии Китая, а все, что говорят в Давосе, — это рекомендательные вещи. Но они заставляют задуматься.

Это уже сорок четвертый Давосский форум — глобальная тусовка, на которую приезжают президенты, премьеры, ведущие экономисты, и послушать их чрезвычайно интересно. С большим количеством интересных и важных людей можно пообщаться накоротке. Здесь поднимается много гуманитарных вопросов, мировоззренческих даже. На открытии зачитывали обращение папы римского. Наградили актера Мэтта Дэймона за его программу по обеспечению чистой водой некоторых африканских стран. Иранская художница обратилась с речью к новому президенту Ирана о необходимости возрождения страны. Люди культуры и искусства серьезно влияют на формирование мнений.

Путин и Медведев приезжают не каждый год. Зато будут выступать премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, глава Европейского центрального банка Марио Драги, многие лидеры государств.

Михаил Хазин, экономист:

Давос был важен 15–20 лет назад. Тогда был экономический рост, и на форуме кулуарно решалось, что именно в мире будет развиваться и цвести ближайшие года два. Сегодня картина другая: денег нет, покупательный спрос падает, обсуждать бизнесменам нечего, их интересует только развитие кризиса. Эксперты на форуме в свою очередь будут убеждать их, что уже кризис закончился. В новостях говорят, что нынешний Давос — это первый посткризисный форум. Хотя всем понятно, что кризис не только не закончился, но и углубляется. Конфликт между бизнесом и мейнстримовыми теоретиками экономики, отрицающими кризис, в Давосе длится последние два-три года. Вопрос в том, какую именно лапшу на уши будут вешать эксперты. В этом и есть ключевая интрига форума.

В этом году впервые официально, в докладе перед форумом, было заявлено, что существование среднего класса находится под угрозой. Разрыв между богатыми и бедными растет. Продолжение кризиса ведет к снижению численности среднего класса, причем в сторону бедности. В ближайшие пять лет его вообще может не стать как системообразующего элемента, на который сейчас опирается вся экономическая система. Картина следующая: спрос в развитых странах, прежде всего в ЕС и США, превышает реальные доходы населения на 20–25%. Средний класс перестает потреблять и тем самым прекращает свое существование, потому что бедные и так ничего не покупают, а богатым наплевать.

Давид Якобашвили, вице-президент Российского союза предпринимателей:

В этом году стало больше гостиниц, холлов, тентов, потому что людей приехало огромное количество. Много китайцев, корейцев, американцев. Я сейчас встречался с президентом Руанды — приглашают в гости, инвестировать. Думаю, основной девиз форума будет «Инвестиции, инвестиции, инвестиции» — дескать, приезжайте, у нас все спокойно и хорошо.

Огромная российская делегация представлена нашими губернаторами, политиками, бизнесменами, мы проводим очень много встреч, и мы в центре внимания, тем более что у нас скоро пройдут Олимпийские игры, и здесь тоже будут проходить мероприятия, связанные с Олимпиадой. У нас в этом году в Давосе больше, чем когда-либо, встреч и переговоров. Но о главной экономической повестке я пока не могу ничего сказать: вчера были только предварительные встречи, а основные темы будут заявлены только сегодня вечером.

Марк Гарбер, председатель совета директоров GHP GROUP:

Сегодня Россия не является модным и притягательным инвестиционным объектом, поэтому на месте Путина и Медведева я бы тоже не поехал на Всемирный экономический форум. Зачем им ехать — чтобы отвечать на неудобные вопросы? Им есть чем заняться перед Олимпиадой, это для них наверняка более актуально. В связи с ситуацией на Украине Янукович тоже не поехал на форум, хотя премьер-министр Азаров поехал.

Первым лицам не обязательно быть в Давосе — это, что называется, не must, это не протокольное мероприятие. Сакральность Давоса, как мне кажется, избыточна. Это просто хорошее место, где ты можешь повидать довольно много людей, если у тебя есть какие-то конкретные интересы.

Андрей Заостровцев, экономист: