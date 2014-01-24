Премиум-седан Acura TLX появится на российском рынке
В конце 2014 года серийная модель TLX выйдет на российский рынок и дополнит модельный ряд Acura, который представлен двумя кроссоверами: MDX и RDX.
В январе 2014 года на Североамериканском международном автосалоне в Детройте прошла презентация прототипа TLX, который олицетворяет технологическое совершенство, спортивную динамику и роскошный дизайн.
На новом седане установлена система полного привода SH-AWD, уникальная подруливающая задняя подвеска (P-AWS), система переменного управления цилиндрами (VCM) и светодиодная оптика Jewel Eye™ LED.
Для достижения идеальной управляемости на седане применена система IDS, которая имеет четыре режима движения: ECON, Normal, Sport и Sport+. С помощью селектора можно изменять режимы работы рулевого управления, отклика дроссельной заслонки, систем SH-AWD и P-AWS. Новые коробки передач: 9-ступенчатая гидромеханическая коробка с укороченным передаточным рядом и 8-ступенчатая трансмиссия с двойным сцеплением (DCT) обеспечивают хорошую динамику и экономичность.
TLX получит два двигателя - 2,4-литровый 4-цилиндровый i-VTEC и 3,5-литровый двигатель i-VTEC VCM V6.
Производство серийной модели TLX начнется на заводе в Мэрисвилл (Огайо) в середине 2014 года.