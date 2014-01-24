Премиум-седан Acura TLX появится на российском рынке

В январе 2014 года на Североамериканском международном автосалоне в Детройте прошла презентация прототипа TLX, который олицетворяет технологическое совершенство, спортивную динамику и роскошный дизайн.

Для достижения идеальной управляемости на седане применена система IDS, которая имеет четыре режима движения: ECON, Normal, Sport и Sport+. С помощью селектора можно изменять режимы работы рулевого управления, отклика дроссельной заслонки, систем SH-AWD и P-AWS. Новые коробки передач: 9-ступенчатая гидромеханическая коробка с укороченным передаточным рядом и 8-ступенчатая трансмиссия с двойным сцеплением (DCT) обеспечивают хорошую динамику и экономичность.