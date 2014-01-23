Тагильская корпорация УВЗ назвала свои лучшие молодежные организации
Названы победители смотра первичек молодежной организации головного предприятия корпорации УВЗ 2013 года.
Почетного звания «Золотая первичная молодежная организация «Уралвагонзавод» удостоены шесть цеховых объединений – по одному в каждом производстве.
Сегодня в МО «Уралвагонзавод» 102 первички. Организация объединяет более 7 000 тысяч молодых заводчан. Всего же на предприятии трудится почти 13 000 человек в возрасте до 35 лет.
Учитывая, что работа молодежки направлена на сплочение трудового коллектива, а также на формирование у молодых заводчан активной социальной позиции, в смотре оценивались несколько основных аспектов деятельности. Это в первую очередь, участие в жизни подразделения, в том числе организация и проведение конкурсов профмастерства. Кроме того, участие в семинарах, культурно-массовых и спортивных заводских мероприятиях. А также шефская помощь школам и детским садам Дзержинского района и многое другое.
По итогам работы в 2013 году звание «Золотая первичная молодежная организация «Уралвагонзавод» присуждено первичкам малярно-сдаточного цеха механосборочного производства, литейного цеха №7, вагоносборочного, инструментального и электроремонтного цехов и технологического института, который является структурным подразделением головного предприятия корпорации УВЗ.
© uvz.ru