Тагильская корпорация УВЗ назвала свои лучшие молодежные организации

Сегодня в МО «Уралвагонзавод» 102 первички. Организация объединяет более 7 000 тысяч молодых заводчан. Всего же на предприятии трудится почти 13 000 человек в возрасте до 35 лет.

Учитывая, что работа молодежки направлена на сплочение трудового коллектива, а также на формирование у молодых заводчан активной социальной позиции, в смотре оценивались несколько основных аспектов деятельности. Это в первую очередь, участие в жизни подразделения, в том числе организация и проведение конкурсов профмастерства. Кроме того, участие в семинарах, культурно-массовых и спортивных заводских мероприятиях. А также шефская помощь школам и детским садам Дзержинского района и многое другое.