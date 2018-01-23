Капремонт проведен в 20 тыс. домов в России

В 2017 году Генпрокуратура по поручению президента РФ в первый раз провела проверку добросовестного исполнения обязанностей управляющих компаний в сфере капитального ремонта жилых домов.

По данным Известий, ремонт был запланирован в 50 тыс. домов в России, но сделан был лишь в 20 тыс. домов.

Среди причин, по которым УК не удалось выполнить работы в полном объеме, эксперты называют малый объем средств, собранных на ремонт и неисполнительность подрядчиков, ответственных за него.

Также при проверке было обнаружено 9,1 тыс. различных нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечены порядка 1,5 тыс. должностных лиц, было заведено 62 уголовных дела.

Помимо этого, проверка выявила УК, которые оплачивали штрафы, выписанные компании, деньгами, собранными с жильцов. Другие УК не смогли вовремя организовать работы, связанные с ремонтом и собрать данные о техническом состоянии домов и устранить вовремя возникшие аварийные ситуации.

Напомним, что в разных регионах России платежки со строчкой «за капремонт» граждане стали получать в 2013–2015 годах. Размер взносов на него определяется каждым субъектом самостоятельно.