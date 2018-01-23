Тагильские дорожники подключили мессенджер для оперативной уборки улиц

Система работает с начала нового года и уже принесла первые результаты: недостатки на городских дорогах стали устранять более оперативно. Алгоритм действий таков: любой участник переписки может сфотографировать нарушение (колею, выбоину и пр.) и скинуть в общий чат, после чего последует реакция чиновников и дорожных служб.

Мне скидывают замечания, я их устраняю. Иногда выкладываем снимки с устранением этих замечаний. Реагируем быстро. Группу создали именно для оперативности говорит главный инженер ООО «УБТ-Сервис» Игорь Васильев.

Этот способ позволил снизить бумажный документооборот и сократить время реагирования на дорожные проблемы.

Это очень удобно. Я как общественник совершил объезд. Теперь мне не нужно ехать домой, скидывать по электронной почте информацию с фото отдельно подрядчикам, в "Службу заказчика", в управление городским хозяйством. Я сразу пишу замечание, прикрепляю снимок в выкладываю в переписку. Эти сообщения видят все, включая глав районов, дорожников и "Службу заказчика" рассказывает председатель движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Новую систему протестировали в новогодние праздники, а после запустили в работу. Теперь в переписке ежедневно появляются десятки сообщений, на которые реагируют дорожные службы.

Допустим, 22 января я скинул информацию о том, что на улице Гвардейской образовалась колея. 23 января в 8-15 здесь уже работала техника говорит Чапурин.

Группа создана для специалистов, а горожане могут оставлять замечания на странице общественного движения