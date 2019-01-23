Роженицы в Свердловской области будут получать «коробки для младенцев»
Сегодня, 19:40ОбществоФото: pixabay.com
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Жительницы Свердловской области будут получать «коробку для младенца», в которую войдут предметы первой необходимости для новорожденных малышей.
Подобные «коробки» получают при выписке из роддомов в Москве. В столице в набор для новорожденного входят полотенца, бутылочки, предметы одежды.
Планируется, что в этом году в Свердловской области выпустят 200 коробок. Первыми получателями коробок станут дети-сироты, которые стали родителями, пишет E1.RU.
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