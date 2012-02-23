Мишарин пообещал 160 млн рублей на жилье для ветеранов Афганистана
23 февраля 2012, 11:11ОбществоОльга
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Власти Свердловский области разрабатывают варианты решения жилищных проблем инвалидов боевых действий в Афганистане, на эти цели планируется выделить из средств областного бюджета 160 млн рублей.
Об этом, как накануне сообщили «УралПолит.Ru» в депратаменте информполитикигубернатора, заявил глава региона Александр Мишаринна приеме в честь Дня защитников Отечества.
«Регион продолжает обеспечивать жильем ветеранов Великой Отечественнойвойны, вставших на учет после 1 января 2005 года, – заявил Мишарин. – Насегодня из 4515 ветеранов 3784 человека уже обеспечены жильем. Втечение февраля отпразднуют новоселье еще 323 ветерана».
По словам губернатора, с этого года инвалиды и участники ВеликойОтечественной войны будут также получать единовременное пособие накапремонт квартир или частных домов по 100 тыс. рублей.
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