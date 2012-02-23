Мишарин пообещал 160 млн рублей на жилье для ветеранов Афганистана

Об этом, как накануне сообщили «УралПолит.Ru» в депратаменте информполитикигубернатора, заявил глава региона Александр Мишаринна приеме в честь Дня защитников Отечества.

«Регион продолжает обеспечивать жильем ветеранов Великой Отечественнойвойны, вставших на учет после 1 января 2005 года, – заявил Мишарин. – Насегодня из 4515 ветеранов 3784 человека уже обеспечены жильем. Втечение февраля отпразднуют новоселье еще 323 ветерана».