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700 тагильчан вышли на митинг после ошибок в квитанциях за мусор
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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700 тагильчан вышли на митинг после ошибок в квитанциях за мусор

Сегодня, 14:05ОбществоФото: TagilCity.ru
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