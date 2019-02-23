700 тагильчан вышли на митинг после ошибок в квитанциях за мусор
В субботу, 23 февраля, в Нижнем Тагиле прошел митинг против мусорной реформы. По сравнению с прошедшей 3 февраля акцией число участников сегодняшнего митинга увеличилось в несколько раз и составило, по данным пресс-группы полиции, 300 человек. По оценкам TagilCity.ru, численность акции составила около 700 человек.
Напомним, 10 февраля, тагильчане получили от регоператора «Рифей» квитанции за вывоз мусора с новой методикой расчета стоимости услуги – теперь плата берется за количество прописанных в квартире, а не по ее площади. Тысячи горожан пожаловались на допущенные в квитанциях ошибки, а региональный оператор объяснил их сбоем в Региональном информационном центре, предоставившем базы. Компания обещает полностью скорректировать работу в течение трех месяцев, а также не выставлять в этот период пени.
В ходе сегодняшнего митинга в Нижнем Тагиле активисты, выступающие против реформы, собирали подписи в поддержку своей позиции. Лидеры акции протеста отмечали, что не ставят целью дискредитировать местную или региональную власть, а хотят диалога и поиска решений по снижению тарифа на вывоз мусора и улучшения качества предоставляемых услуг.
В пятницу, 22 февраля, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил главам районов усилить контроль над содержанием контейнерных площадок, чтобы не давать рассерженным горожанам лишний повод для недовольства. Ранее глава города и министерство ЖКХ обратились к «Рифею» с требованием исправить ошибки в квитанциях и произвести необходимые перерасчеты.