Запуск и адаптация мобильного приложения в Китае

В 2010 году Гугл покинул Китай, но это не значит, что развитие интернет-индустрии в Поднебесной на этом остановилось.

Исчезновение Гугл привело и к закрытию приложения Гугл плей, которое активно используется для мобильных устройств, функционирующих на базе Андроид. Это привело к тому, что в Китае начали создаваться свои магазины интернет-приложений. С каждым готом их становится все больше, на сегодняшний день количество таких магазинов перевалило за 300. Среди этих магазинов есть те, что открывают операторы связи, и те, что начали работу по инициативе производителями телефонов. Для Китая интернет, как и для всего мира, это важная часть жизни современных людей. Поэтому пропажа Гугл не повлияла на число пользователей всемирной сети. Интернетом в Китае пользуются около 750 миллионов человек, большинство из них выходят в сеть при помощи смартфонов. Как запустить свое мобильное приложение в Китае Прежде всего, для того, чтобы запустить игру или приложение, вам понадобится свой представитель. Это может быть компания, специализирующаяся на регистрации компании в Китае. Она будет представлять ваши интересы на территории Поднебесной. Для продвижения приложений и игр для мобильных устройств существуют компании, которые помогают адаптировать русскоязычный продукт для иностранных пользователей. Также для китайского рынка характерно пиратство. По этой причине все приложения должны регистрироваться в обязательном порядке, это условие отслеживают государственные органы. Подтвердить, что процедура регистрации продукта прошла успешно можно, предъявив регистрационный номер. При его наличии игру примет магазин приложений. Для того чтобы осуществить регистрацию, следует зарегистрировать юрлицо, предоставить необходимые документы и отдать их вместе с игрой чиновникам. Они проверят, чтобы приложение не содержало запретной информации и пропаганды противоправных действий. Если претензий к разработчикам нет, то им выдается документ о регистрации. Однако эта процедура касается только игр. Адаптация приложений Это очень важная составляющая, от которой будет зависеть успех и число скачиваний приложения. В Китае существует несколько языковых наречий и видов письма. Также при использовании голосовых файлов, следует использовать разговорный китайский. Выходом может стать использование мандаринского наречия китайского языка, поскольку на нем разговаривают жители Тайваня и Китая. В этом вопросе крайне важно обеспечить перевод всех файлов, команд и кнопок, чтобы у пользователя не возникало с этим проблем. Кроме того, в Китае запрещено использовать программы и приложения на чужом языке, поэтому их могут заблокировать.

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