О проекте «Старый Демидовский завод» скоро узнают за рубежом

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на имя Главы города Нижний Тагил Валентины Исаевой поступило письмопрезидента Российского комитета Международного совета музеев ВладимираТолстого. В нем содержится приглашение принять участие в Международномфестивале музеев «ИНТЕРМУЗЕЙ-2012» с презентацией проекта созданияэкоиндустриального технопарка «Старый Демидовский завод».

Проект оценен крупнейшими музейщиками страны как уникальный для России, аопыт Нижнего Тагила - существенный и для отечественных, и длязарубежных специалистов.

В письме говорится, что сохранение этого индустриального объекта должностать одной из главных задач не только всей Свердловской области, но ивсего федерального округа. Реализация проекта технопарка даст толчок кразвитию города, уверены члены Российского комитета Международногосовета музеев.

Развитие ландшафтного парка «Старый Демидовский завод» способно нетолько дать новый толчок к развитию культуры города, но идиверсифицировать экономику. Хотелось бы подчеркнуть, что, несомненно,необходимо и дальше прорабатывать этот проект и постараться вывести егона федеральный уровень говорится в письме.