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Объявления о платной проверке газового оборудования появились в Нижнем Тагиле: сотрудники ГАЗЭКСа или мошенники?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Объявления о платной проверке газового оборудования появились в Нижнем Тагиле: сотрудники ГАЗЭКСа или мошенники?

23 марта 2017, 16:45ОбществоЕкатерина Малых
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