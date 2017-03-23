Объявления о платной проверке газового оборудования появились в Нижнем Тагиле: сотрудники ГАЗЭКСа или мошенники?
В некоторых подъездах Нижнего Тагила появились объявления о платных проверках газового оборудования. Тагильчан интересует вопрос правомерности данных проверок. Не так давно были случаи проведения таких услуг злоумышленниками с последующим навязыванием платной замены оборудования.
Замена оборудования неквалифицированными людьми зачастую приводит к возникновению опасных ситуаций. О всех проверках на сайте ГАЗЭКСа заранее предоставляется информация, при желании её можно уточнить.
По возникшему у тагильчанина вопросу редакция TagilCity.ru проконсультировалась у специалиста главного офиса ГАЗЭКС.
Проверка газовой системы в доме №27 по улице Выйская действительно планируется провести 23 марта в первом и во втором подъездах, а 24 марта – в третьем сообщили в пресс-службе ГАЗЭКС.
В связи с участившимися мошенническими схемами жители настороженно относятся к объявлениям о платных проверках. Это обоснованная позиция, которая поможет избежать мошеннических схем.
Для распознавания мошенников нужно знать несколько критериев, по которым стоит оценивать пришедших с проверкой работников газовых служб.
- Жители заранее оповещаются о проверке объявлением (с логотипом ГАЗЭКС).
- Проверяющий сотрудник приходит в спецодежде с логотипом ГАЗЭКС
- Сотрудник газовой службы должен предъявить удостоверение с логотипом ГАЗЭКС
- Сотрудник после проверки не навязывает услуги или приборы с немедленным наличным расчётом
Во время техобслуживания наши сотрудники проверяют работоспособность газового прибора в квартире у абонента и в целом системы газоснабжения дома. Услуги и какие-либо приборы наши сотрудники не навязывают абонентам. Если есть необходимость в замене газового оборудования, то абоненту выдаётся предписание на его замену. Абонент позже обращается в газовую службу с заявкой для последующей замены оборудования объяснили редакции TaglCity.ru в областном офисе ГАЗЭКС.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru