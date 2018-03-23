Многодетная мама, пенсионеры и другие тагильчане обратились за помощью к мэру (ВИДЕО)

Мэр Нижнего Тагила провел встречу с жителями города, которые рассказали ему о своих проблемах. Всего к главе обратились 10 тагильчан. Одной из обратившихся стала многодетная мама, которая попросила помочь ей в улучшении жилищных условий.

По словам женщины, у нее шестеро детей – трое родных и трое опекаемых. Сейчас семья живет в 2-х комнатной квартире, но хотела бы расширить площадь. В мэрии тагильчанке объяснили, как встать на учет по предоставлению жилья, а также вручили перечень необходимых документов.

А жительницы улицы Пархоменко рассказали в мэрии о пациентах противотуберкулезного диспансера, которые ежедневно сидят во дворах и разбрасывают там мусор. Глава города пообещал лично выехать на место и решить все вопросы.

Приемом у главы все обратившиеся остались довольны, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».