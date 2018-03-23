Отделка этажей завершилась в тагильской школе №56: впереди оформление классов (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле обсудили ход капитального ремонта, который идет в школе №56 на Тагилстрое. Подрядчик заверяет, что работы выполняются согласно установленному графику.

Выполнение капремонта проинспектировал глава города Сергей Носов в ходе выездного совещания 23 марта. Во время встречи были подняты вопросы о сроках оснащения школы, будущем отоплении и освещении, а также о дизайне классов.

Сейчас стены готовятся к покраске. Внутреннее оформление классов и коридоров дизайнерам еще предстоит обсудить с руководством школы. Ожидается, что летом подрядчик приступит к ремонту фасада здания и стадиона, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».