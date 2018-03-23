Успей купить шубу со скидкой 30% до 25 марта в Нижнем Тагиле

Именно сейчас милые дамы могут купить норковую шубу фабричного качества с самыми большими скидками в сезоне. Для получения скидки просто возьмите промо-код, который гарантирует вам скидку 30% на весь ассортимент выставки.

Нас часто спрашивают: «Почему вы даете скидки, неужели в убыток продаете?» На что мы отвечаем, что мы – фабрика и весной традиционно устраиваем большую распродажу меховых изделий, чтобы порадовать наших покупательниц.

Цель таких распродаж – сделать меха доступными, фабрика работает постоянно и производство не останавливается ни на день. Многие модели шуб на выставке продаются по себестоимости, многие – с минимальной наценкой.

Деньги, полученные с распродаж – идут сразу в оборот на пошив новых изделий.

Мы гарантируем качество наших меховых изделий. Норковые шубки из кировской норки – это бренд, на который есть стабильный спрос.

Так что только по 25 марта у вас есть шанс приобрести норковую шубу от производителя с самыми большими скидками в сезоне! Приходите, выбирайте, порадуйте себя качественным изделием.