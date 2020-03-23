«До последнего». Бывший завотделением два года ведёт тяжбу с больницей Нижнего Тагила

Главврач ГБ № 4 Константин Аникин обвинения отвергает. По его словам, за всё время работы к Размику Райсяну не было ни одного дисциплинарного взыскания, и если у него тогда имелись претензии, надо было решать их в рабочем порядке — однако Райсян написал заявление об увольнении, и его просьба была удовлетворена.

Если у человека есть проблемы по поводу условий работы, есть соответствующие ведомства (суд, прокуратура), которые могут в этом разобраться,сказал Аникин.

Размик Райсян работал заведующим с ноября 2013 года. Для него ежемесячно оплачивали съём жилья, а позже по ходатайству больницы выдали служебную квартиру. Однако в начале 2018 году медик перевёлся с руководящего поста на должность врача-травматолога из-за обучения в аспирантуре и предложил кандидатуру себе на смену. По словам главврача Аникина, Райсяна предупреждали, что с переходом на должность ниже и зарплата снизится, но тот не внял совету. Скоро медик начал высказывать недовольство.

Я начал требовать повышение зарплаты, но руководство больницы решило иначе — просто избавиться от меня. Предложили найти другую работу, но я отказался. Тогда они решили сподвигнуть меня на увольнение, лишив меня жилья, говорит Райсян.

Тогда он пожаловался на зарплату в областное министерство здравоохранения. В ведомстве ответили, что проверка не выявила нарушений. Он уволился, а после снова подал жалобу в Минздрав — на этот раз на своего преемника и оставшихся в травмпункте сотрудников, но проверка не выявила нарушений.

В феврале 2019-го он пожаловался уже в Фонд социального страхования, который перенаправил его в министерство. В марте уже Константин Аникин написал заявление на бывшего подчинённого в полицию, поскольку тот вёл съёмку в травмпункте, чем, согласно документу, мешал работе медиков. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела. В том же месяце Райсян подал заявление на действующего заведующего травматологическим отделением за клевету, однако в суде проиграл.

Осенью 2019 года, после «бунта» тагильских хирургов, Размик Райсян написал заявление на руководство в Тагилстроевский районный суд, но там ему пояснили, что для учреждения это дело неподсудно.

В настоящее время Райсян живёт с семьёй в Грузии, где, как рассказывает, организовал реабилитацию людей, ограниченных в движении. По словам Райсяна, он бы вернулся в Нижний Тагил в случае смены руководства ГБ № 4.

До моего прихода травмпункт не могли запустить. За пару лет там сменилось несколько заведующих, но они все через пару месяцев отказывались от должности. Я сумел запустить работу в травмпункте в круглосуточном режиме, даже сделал его лучшим в Тагиле. У меня была мечта в травмпункте организовать амбулаторную хирургию кисти. В Тагиле кистью никто не занимается, говорит медик.

Кроме того, ранее во время работы в тагильской больнице Райсяну выделили грант в 215 тысяч рублей, для получения которого он должен был отработать пять полных лет — ему не хватило года. В марте 2020-го он рассказал о сложившейся ситуации в соцсетях.

Человек написал заявление, и оно было удовлетворенно в соответствии с трудовым законодательством. Мне кажется странным, что после увольнения по собственному — по собственному! — желанию он пишет жалобы,ответил на это Константин Аникин.

Размик Райсян заявил, что готов судиться до «последний инстанции».