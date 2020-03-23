В Нижнем Тагиле воспитанники киностудии ГДДЮТ работают над созданием нового фильма
Сегодня, 17:13ОбществоФото: АН «Между строк»
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В Нижнем Тагиле завершились съемки нового короткометражного фильма от студии детского игрового кино Fox Mountain Pictures ГДДЮТ. В качестве актеров выступили первоклассники из школы № 6, которые первый год занимаются по программе «КиноКласс», пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Новый фильм снят по рассказам советского писателя Виктора Голявкина. Сюжет расскажет о школьных буднях учеников начальной школы. Актерскому мастерству ребят обучает руководитель студии детского игрового кино Анатолий Белобородов.
По его словам, идея взять за основу фильма рассказы Голявкина пришла ребятам старшего актерского курса. Текст для младшеклассников был немного адаптирован. Например, из него убрали слово «пионер», которое может быть не понятным современным детям.
Программа обучения для ребят начальной школы рассчитана на три года. Кроме актерского мастерства дети пробуют себя в роли операторов, монтажеров и режиссеров.
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