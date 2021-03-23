Экоактивисты препятствуют утилизации мусора в Подмосковье

Не так давно президент Российской Федерации Владимир Путин дал распоряжение ответственным чиновникам решить вопрос с отходами. Однако экоактивисты пытаются саботировать указ, используя разные, в том числе незаконные, способы. К примеру, бывший депутат и оппозиционер Геннадий Гудков в эфире популярной радиостанции стал рассказывать широкой аудитории о вреде мусоросжигательных заводов. По его словам, такие предприятия представляют собой большую экологическую угрозу. Позднее арбитражный суд признал его слова не соответствующими действительности и постановил выплатить компенсацию компании «РТ-Инвест», которая занимается переработкой и утилизацией отходов, за нанесение ущерба деловой репутации. Также Гудкова и радиостанцию заставили публично опровергнуть сказанные слова. Это произошло в 2019 году.