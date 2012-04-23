Aston Martin продемонстрировал китайцам Dragon 88

Кроме того, это еще и количество экземпляров, планируемых к выпуску. Лимитированные версии Dragon 88 получат только три модели – DBS Volante, Virage и V8 Vantage S. Каждый из суперкаров будет выкрашен в один из трех уникальных цветов, гармонирующих с традиционными китайскими представлениями о красоте, и получит шильдики из 24-каратного золота, а также соответствующие золотые вставки в интерьере и вышитые изображения драконов на сиденьях. Насколько каждый спорткар в исполнении Dragon 88 станет дороже, пока не объявлено. Кроме того, на стенде марки были представлены суперкар One-77, четырехдверный Rapide, а также собственная линия персонализации моделей под названием Q by Aston Martin. По словам руководства Aston Martin, китайский рынок рассматривается британской компанией как один из приоритетных в силу высоких темпов роста. К девяти имеющимся в Китае дилерским центрам Aston Martin планирует добавить в текущем году еще 11. Таким образом, Китай может стать третьей по значимости страной для производителя роскошных спорткаров.