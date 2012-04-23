Георгиевские ленточки привезли в Нижний Тагил, но раздавать их будут позже

На улицах городов оранжево-черный символ памяти раздают всем желающим в знак признательности ветеранам Великой Отечественной войны. Сегодня эта акция стартовала в России.

А на тагильских улицах волонтеры начнут раздавать георгиевские ленты 5-го мая, рассказал начальник информационно-аналитического отдела муниципалитета Геннадий Колбин. В людных местах города вручать их будут участники движения «290 добрых дел». Добавим, что в этом году в Нижний Тагил поступили 13 тысяч ленточек.