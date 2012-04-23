Нижнетагильский Роспотребнадзор имеет претензии к кафе в ДК НТМК
Проверка в кафе «Центр культуры и искусства НТМК», расположенном по адресу ул. Металлургов, 1, установила множество нарушений санитарного законодательства.
Например, в заведении нарушались показатели микроклимата, освещенности и интенсивности теплового излучения в производственных помещениях. В складском помещении кафе не была предусмотрена вентиляция, а в моечных – локальная вентиляция, что могло негативным образом повлиять на качество хранения продуктов.
Также, как рассказывают в Нижнетагильском Роспотребнадзоре, технологическое оборудование не проходило санитарную обработку, не соблюдался режим обработки кухонной посуды, принимались продукты с истекшим сроком годности, а также нарушались условия режимов хранения продуктов и обработки яиц. Работники кафе, по данным ведомства, не соблюдали правила личной гигиены, а один из них не был привит от гриппа и дизентерии, как этого требовали нормы.
Итогом проверки стали 7 составленных протоколов правонарушения, постановление о проведении вакцинации работника кафе, а также предписание об устранении нарушений.
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