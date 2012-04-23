Нижний Тагил появится на мусорной карте России

Как рассказал координатор движения «Сделаем!» в Нижнем Тагиле Александр Германович, свалки мусора в нашем городе пока не отмечены. Это может сделать любой желающий. А потом волонтёры определят, где и сколько свалок нужно ликвидировать, сколько для этого нужно человек и какой инвентарь. И если найдётся достаточно желающих, они выйдут на борьбу с этими свалками 15 сентября.