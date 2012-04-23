Нижний Тагил появится на мусорной карте России
23 апреля 2012, 09:35ОбществоВалерия Лошкарева
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На сайте проекта «Сделаем!» появилась карта мусора. Напомним, это добровольное движение объединяет миллионы людей по всему миру, стремящихся очистить природу от мусора.
К всемирной акции присоединились 83 российских региона. На 15-е сентября запланирована Всероссийская уборка, которую проведут активисты движения. На появившейся карте можно отмечать несанкционированные свалки и указывать тип мусора.
Как рассказал координатор движения «Сделаем!» в Нижнем Тагиле Александр Германович, свалки мусора в нашем городе пока не отмечены. Это может сделать любой желающий. А потом волонтёры определят, где и сколько свалок нужно ликвидировать, сколько для этого нужно человек и какой инвентарь. И если найдётся достаточно желающих, они выйдут на борьбу с этими свалками 15 сентября.
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