«Старатель» станет центром по испытанию танков

Я думаю мне не нужен танк Т-90С, а нужен Т-190С, - смеется крупный Рогозин. - Мой рост – 190 сантиметров, и в машину я влезаю с трудом.

Но визит визитом, а наш город в самом деле обретет мощный центр по испытанию бронетехники и снарядов на площадке «Старателя», это подтвердил Дмитрий Рогозин. Вокруг полигона появятся гостиницы, здания по подготовке экипажей танков для иностранных заказчиков. «Старатель» превратится в настоящий демонстрационный центр, что значительно повысит статус города, ведь у нас будут проводиться встречи и сделки в сфере «обороны» на международном уровне.