УВЗ выступит спонсором крупнейшей в России транспортной выставки
Корпорация «УВЗ» на 17-й московской международной выставке и конференции «ТрансРоссия -2012» представит новейшие разработки дивизиона железнодорожной техники.
Ключевое место в экспозиции займет инновационное изделие – многофункциональное транспортное средство ТМВ-2. Также научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» выступит официальным спонсором этой крупнейшей транспортной выставки.
ТМВ-2 – совершенно новое изделие Уралвагонзавода, которое по конструкции принципиально отличается от ТМВ-1 и отвечает всем пожеланиям основного заказчика – ОАО «РЖД». Более подробно специалисты и гости салона смогут изучить новое изделие в ходе ежедневных презентаций, которые пройдут на открытой площадке.
Эти и другие разработки дивизиона железнодорожной техники корпорации «УВЗ» можно будет увидеть с 24 по 27 апреля в Москве в ЦВК «Экспоцентр» на крупнейшей транспортной выставке России и стран СНГ «ТрансРоссия-2012».
© Пресс-служба УВЗ