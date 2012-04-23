УВЗ выступит спонсором крупнейшей в России транспортной выставки

Ключевое место в экспозиции займет инновационное изделие – многофункциональное транспортное средство ТМВ-2. Также научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» выступит официальным спонсором этой крупнейшей транспортной выставки.

ТМВ-2 – совершенно новое изделие Уралвагонзавода, которое по конструкции принципиально отличается от ТМВ-1 и отвечает всем пожеланиям основного заказчика – ОАО «РЖД». Более подробно специалисты и гости салона смогут изучить новое изделие в ходе ежедневных презентаций, которые пройдут на открытой площадке.

Эти и другие разработки дивизиона железнодорожной техники корпорации «УВЗ» можно будет увидеть с 24 по 27 апреля в Москве в ЦВК «Экспоцентр» на крупнейшей транспортной выставке России и стран СНГ «ТрансРоссия-2012».