В Нижнем Тагиле стартовала Европейская неделя иммунизации

Неделя стартовала 21 апреля, закончится 27 числа. В этот период в лечебных учреждениях города пройдут пресс-конференции, круглые столы и дни открытых дверей, участники которых еще раз поднимут вопросы важности иммунизации. Ведь, согласно статистике Нижнетагильского Роспотребнадзора, иммунопрофилактика тагильчан и жителей Горноуральского городского округа позволяет предотвратить более 70 тысяч случаев заболеваний, из них более 6000 случаев кори, 900 - дифтерии, 1650 - гепатита А, 50000 – гриппа ежегодно.

Благодаря прививкам на протяжении многих лет в городе и округе не регистрируются случаи таких опасных заболеваний, как дифтерия, паротит, полиомиелит, столбняк, корь и краснуха. Специалисты отмечают, что вакцинация – дело не только полезное, но и в некотором случае выгодное. Каждый рубль, вложенный в вакцину, экономит 5 рублей, потраченных на лечение заболевшего человека. Таким образом, по итогам прошлого года предотвращенный экономический ущерб по Нижнему Тагилу составил 253 миллиона 840 тысяч рублей, в Пригородном районе – 5 миллионов 630 тысяча рублей.

Для повышения эффективности проведения Европейской недели иммунизации в Нижнем Тагиле в Нижнетагильском Роспотребнадзоре будет работать горячая телефонная линия по вопросам вакцинопрофилактики. Телефоны линии - (8-3435) 47-64-00, 47-64-01, 49-56-44, работает она с 21 по 27 апреля с 10 до 16 часов.