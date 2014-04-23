Средняя цена за пачку сигарет в 2017 году вырастет вдвое и составит 90 рублей

Уже в этом году средняя цена на сигареты увеличилась с 43 до 52 рублей. Акцизный сбор составляет половину стоимости покупаемой пачки.

Сообщается, что через три года стоимость акцизов составит 1320 рублей за одну тысячу штук, плюс 10% от расчетной стоимости. Однако при этом будет установлена пороговая стоимость не менее 1760 рублей за одну тысячу штук, это и станет причиной повышения розничной цены на сигареты почти в 2 раза.