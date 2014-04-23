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Средняя цена за пачку сигарет в 2017 году вырастет вдвое и составит 90 рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Средняя цена за пачку сигарет в 2017 году вырастет вдвое и составит 90 рублей

23 апреля 2014, 13:25ОбществоЕвгения
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