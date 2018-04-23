Областной суд рассмотрит апелляцию екатеринбурженки Юлии Савиновских на изъятие детей

Также Савиновских написала письмо уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой, где просит вернуть ей детей и разобраться в работе органов опеки в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, пишет «Вечерний Екатеринбург» .

Напомним, что приемных детей у Юлии Савиновских забрали органы опеки после того, как она сделала операцию по уменьшении груди, якобы таким образом готовясь к операции по смене пола.